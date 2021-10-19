Москва, 19 октября, 2021, 11:29 — ИА Регнум. Федерация хоккея России (ФХР) изменила должность Ильи Ковальчука в тренерском штабе сборной России на Олимпийские игры — 2022. Об этом 19 октября сообщается на странице организации в Twitter.

(сс) Александр Головко Илья Ковальчук

Ковальчук указан как менеджер по работе с игроками Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Ранее сообщалось, что он станет генеральным менеджером сборной.

Напомним, Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине. Российская команда сыграет в группе В со сборными Швейцарии, Чехии и Дании.

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