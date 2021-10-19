Ереван, , 11:28 — REGNUM В борьбе с пандемией коронавируса реализация технологического трансфера для выпуска вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт» является для Армении особенной важной. Об этом 19 октября говорится в приветственном слове армянского премьера-министра Никола Пашиняна, зачитанном вице-премьером республики Мгером Григоряном на открытии пленарного заседания VIII армяно-российского межрегионального форума.

Никол Пашинян Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Россия также является лидером по инвестициям в Армению и играет исключительную роль в развитии инфраструктуры нашей страны. Среди последних инвестиций необходимо выделить реализацию технологического трансфера для выпуска вакцины «Спутник Лайт», что особенно важно для нашей страны в борьбе с эпидемией», — отметил глава правительства Армении.

Кроме того, в привествии Пашиняна добавляется, что этой стратегической цели также способствует Евразийский экономический союз и потому армянские власти заинтересованы в укреплении этой структуры и в совершенствовании ее институтов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр республики Никол Пашинян заявил, что Россия играет важнейшую роль в поддержании мира и стабильности на Южном Кавказе и занимает ключевое место в экономике Армении.