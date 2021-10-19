Ростов-на-Дону, 19 октября, 2021, 11:28 — ИА Регнум. Действующий глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сохранил занимаемый пост за собой. За его кандидатуру практически единогласно проголосовали депутаты муниципального парламента.

Иван Шилов ИА REGNUM Ростов-на-Дону

С 23 октября начнёт действовать новый контракт с Логвиненко, рассчитанный на четыре года. В ходе восьмого заселения гордумы за кандидатуру действующего сити-менеджера областного центра проголосовали 34 из 36 депутатов.

ИА REGNUM напоминает, что Логвиненко временно возглавил администрацию Ростова-на-Дону весной 2019 года. С осени 2019 года он полноправно руководит областным центром.