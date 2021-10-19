Челябинск, 19 октября, 2021, 11:31 — ИА Регнум. В арбитраж Челябинской области поступил банкротный иск, ответчиком по которому выступает ПАО «Челябинский металлургический комбинат» из дивизиона горно-металлургического холдинга «Мечел». Заявление пока не принято к производству, передаёт ИА REGNUM.

Kad.arbitr.ru Иск к ЧМК

Иск от московского ООО «Либхерр-Русланд» поступил 18 октября 2021 года. В качестве арбитражного управляющего предлагается участник союза «Уральская СРО арбитражных управляющих». Сумма долга не сообщается, но в мае 2021 года ООО взыскало с завода долг «в размере 14 142 евро 24 евроцента в рублевом эквиваленте», определяемом по курсу ЦБ РФ на дату фактической уплаты, и неустойку — 707 евро 11 евроцентов. Решение устоялось в вышестоящей инстанции.

Напомним, в начале октября 2021 года иск о несостоятельности получил и другой актив «Мечела» — «Братский завод ферросплавов». До 3 ноября его оставили без движения.

Как сообщало ИА REGNUM, группа «Мечел», весной 2021 года заявившая о проблемах с выплатой кредитов, 2020 год завершила с чистым убытком более 1,5 млрд рублей.

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