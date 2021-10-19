Махачкала, 19 октября, 2021, 11:27 — ИА Регнум. Известный дагестанский композитор и дирижер, народный артист СССР Мурад Кажлаев удостоен звания Героя Труда РФ. За особые трудовые заслуги перед государством и народом России высокое звание присвоено ему указом президента РФ Владимира Путина.

Kremlin.ru Золотая медаль «Герой Труда Российской Федерации»

Вручение медали особого отличия состоялось 18 октября в основанной Кажлаевым Республиканской школе искусств для одаренных детей. Глава Дагестана Сергей Меликов отметил, что весь творческий и жизненный путь композитора является героическим, что по заслугам оценил президент РФ. Кажлаев поблагодарил за высокую оценку его труда и пообещал и дальше работать на благо Отечества.

Напомним, 90-летний композитор Мурад Кажлаев является автором более 350 произведений, в том числе первого национального дагестанского балета «Горянка» и балета «Шамиль».

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