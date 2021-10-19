Токио, 19 октября, 2021, 11:33 — ИА Регнум. Компания Lexus представила десять автомобилей, которые посвящены фильму «Вечные» от Marvel. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Lexus 10 моделей Lexus, посвящённые фильму «Вечные» Marvel

Новая серия получила название Eternals. Каждая модель создана под одного из супергероя из фильма «Вечные». Таким образом, автомобиль получил индивидуальный стиль персонажа.

При этом все модели обладают одинаковым золотым свечением, которое исходит от радиаторной решетки.

«Так же, как каждый персонаж «Вечных» обладает особым стилем и набором способностей, так и каждый автомобиль Lexus, получил соответствующий дизайн», — отметил вице-президент по маркетингу Lexus Виней Шахани.

Например, персонаж Аяк, которую играет Сальма Хайек, получил внедорожник Lexus GX. При этом данный персонаж — это сильная и властная женщина. Именно эти качества отображает дизайн модели, считают в компании.

Ранее компания Lexus официально представила внедорожник LX четвертого поколения.

Читайте также: Компания TRD представила свою версию Lexus NX нового поколения