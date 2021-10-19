Воронеж, 19 октября, 2021, 11:26 — ИА Регнум. Более пяти миллиардов рублей планируется вложить в строительство нового здания аэровокзального комплекса международного аэропорта Воронеж имени Петра Первого. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства по итогам оперативного совещания 18 октября.

Марина Каширская ИА REGNUM Аэропорт «Воронеж»

Руководитель департамента промышленности и транспорта области Александр Десятириков, сообщил, строительство нового терминала аэропорта предполагает четыре очереди реконструкции. В настоящее время реализация проекта находится на первом этапе — обсуждается создание новой инженерной инфраструктуры для терминала, завершена реконструкция сетей энергоснабжения, водоснабжения и канализационная сеть аэропорта. Реализация второго этапа проекта рассчитана до конца 2023 года: планируется построить новый терминал и реконструировать действующий, который будет принимать пассажиров международных рейсов. На третьем этапе планируется техническое дооснащение нового терминала для возможности обслуживать новые воздушные линии. Четвертый этап заключается в расширении аэровокзала до 20 тыс. кв. м. По плану, после реализации проекта к 2030 году пассажиропоток через аэропорт Воронежа увеличится до 4 млн пассажиров.

Как сообщало ИА REGNUM, о планах по строительству нового аэровокзального комплекса заявлялось ещё в 2014 году, объем инвестиций оценивался в 4 млрд рублей. В сентябре 2019 года аэропорт сменил собственникам — его приобрела компания «Новапорт». Тогда было заявлено о планах сдать новый терминал аэропорта к 2022 году, начало строительства анонсировалось на конец 2020 — начало 2021 года.