Москва, 19 октября 2021, 11:26 — REGNUM Свои предложения по изменению законодательства для регулирования деятельности иноагентов в стране подготовят депутаты фракции СРЗП. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября, об этом сообщил лидер партии депутат Госдумы Сергей Миронов.

Сергей Миронов
Сергей Миронов
Duma.gov.ru

«Фракция СРЗП обсудит варианты корректировки законодательства с экспертным сообществом и подготовит конкретные законодательные предложения на этот счет», — отметил Миронов.

Он обратил внимание на то, что сейчас в реестр иноагентов могут быть занесены физлица или организации, которые осуществляют «политическую деятельность», причем это понятие трактуется максимально широко. А также получают «иностранное финансирование», которым может считаться даже символический денежный перевод из-за рубежа.

«Критерии включения в реестр довольно размыты и нуждаются в уточнении. Кроме того, должна быть доказана прямая связь между иностранным финансированием и политической деятельностью», — полагает Миронов.

Возможно, говорит он, процедуру включения в реестр стоит пересмотреть, чтобы решение принималось в судебном порядке, а не просто по усмотрению Минюста.

«В любом случае это решение должно быть объяснено и анонсировано заранее, а у СМИ должна быть возможность исправить ситуацию, если оно не хочет, чтобы его включали в число иноагентов», — рассуждает парламентарий.

Читайте ранее в этом сюжете: Нечаев призвал изменить законодательство по признанию иноагентами физлиц