Москва, 19 октября, 2021, 11:26 — ИА Регнум. Свои предложения по изменению законодательства для регулирования деятельности иноагентов в стране подготовят депутаты фракции СРЗП. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября, об этом сообщил лидер партии депутат Госдумы Сергей Миронов.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

«Фракция СРЗП обсудит варианты корректировки законодательства с экспертным сообществом и подготовит конкретные законодательные предложения на этот счет», — отметил Миронов.

Он обратил внимание на то, что сейчас в реестр иноагентов могут быть занесены физлица или организации, которые осуществляют «политическую деятельность», причем это понятие трактуется максимально широко. А также получают «иностранное финансирование», которым может считаться даже символический денежный перевод из-за рубежа.

«Критерии включения в реестр довольно размыты и нуждаются в уточнении. Кроме того, должна быть доказана прямая связь между иностранным финансированием и политической деятельностью», — полагает Миронов.

Возможно, говорит он, процедуру включения в реестр стоит пересмотреть, чтобы решение принималось в судебном порядке, а не просто по усмотрению Минюста.

«В любом случае это решение должно быть объяснено и анонсировано заранее, а у СМИ должна быть возможность исправить ситуацию, если оно не хочет, чтобы его включали в число иноагентов», — рассуждает парламентарий.