Козельск, Калужская область, 19 октября, 2021, 11:57 — ИА Регнум. Житель Калужской области выплатил 1 миллион 24 тысячи рублей в пользу шинной компании из Московской области после запрета на регистрационные действия с недвижимостью. Об этом 19 октября сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель регионального управления ФССП Артём Залогин.

Фото пресс-службы управления ФССП России по Калужской области Судебный пристав

В козельском районном отделении судебных приставов областного управления Федеральной службы судебных приставов находилось исполнительное производство в отношении местного жителя, который по решению суда был обязан выплатить в пользу шинной компании в размере 1 миллиона 24 тысяч рублей — средства за ненадлежащее исполнение условий контракта по поставке автомашин, колесных дисков, аккумуляторов, деталей и иных сопутствующих материалов для авто.

В рамках принудительного исполнения в отношении неплательщика было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере почти 72 тысяч рублей. Также должник был ограничен в праве выезда за пределы страны. В ходе проверки его имущественного положения судебные приставы установили, что в собственности гражданина находятся земельный участок площадью 703 кв. метра, помещение в 104 кв. метра и здание площадью 107 кв. метров в Дзержинском районе области.

«На имущество должника был наложен запрет на проведение любых регистрационных действий. Кроме того, мужчину предупредили о скором аресте недвижимости. Эти действия судебных приставов побудили гражданина выплатить всю сумму миллионного долга и 72-тысячный исполнительский сбор. Деньги были переведены взыскателю, права которого восстановили в полном объеме», — отметил Артём Залогин.