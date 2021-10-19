Москва, 19 октября, 2021, 11:24 — ИА Регнум. В России ситуация с коронавирусом может повторить прошлогоднюю, заявил вирусолог Александр Чепурнов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По его словам, рост числа заражений продолжится до декабря, затем волна должна пойти на спад. Он добавил, что темпы вакцинации в России «оставляют желать лучшего».

«Довольно много людей уже переболело, сколько-то успели провакцинировать. Конечно, это очень немного», — сказал вирусолог в беседе с Ura.ru.

В свою очередь вирусолог Павел Волчков допустил, что на ситуацию повлияют вводимые в регионах ограничения.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам вирусолога Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи профессора Александра Бутенко, коронавирус SARS-CoV-2 может ослабнуть в конкуренции с ОРВИ или гриппом.

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