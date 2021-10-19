Москва, , 11:34 — REGNUM Американские коллеги призывают Россию нарастить поставки газа в Европу, хотя сами выступают против газопровода «Северный поток — 2». Об этом вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил 19 октября в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Алексей Оверчук Government.ru

Он пояснил, что американцы говорят о заинтересованности в «стабильной Европе», и таково их право. В Вашингтоне заявляют, что наращиванием поставок газа Москва пошлёт чёткий сигнал, что газ для неё — не оружие.

«Но при этом они выступают против «Северного потока — 2», — сказал Оверчук.

Вице-премьер добавил, что проинформировал американскую сторону о том, как Россия оценивает причины газового кризиса в Европе и какова её позиция по «Северному потоку — 2». У России — своя позиция, у США — своя, и это нормально, констатировал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Россия аккуратно выполняет все обязательства по поставкам газа в ЕС.

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