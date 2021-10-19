Тамбов, 19 октября, 2021, 11:22 — ИА Регнум. В Жердевском районе Тамбовской области на дне водоёма, в котором неделей ранее нашли затонувший автомобиль, нашли останки второго погибшего человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

В воде

Днём 12 октября в нескольких километрах от поселка Максим Горький в пруду «Поливной» нашли автомобиль VOLVO-740 с останками человека внутри. Позже водолазы ТОГКУ «Пожарно-спасательный центр» обнаружили в водоёме останки ещё одного человека.

Судебно-медицинская и генетическая экспертизы должны помочь установить личности погибших, давность и причины их смерти.

Извлеченный из водоема автомобиль принадлежит без вести пропавшему в 2012 году мужчине. В последний раз его видели 10 августа 2012 года в гостях. Оттуда он с одной из присутствовавших там женщин уехал на своей машине, и домой никто из них не вернулся.