На поддержку блокадников Ленинграда направят свыше 3,9 млрд рублей
Москва, 19 октября, 2021, 11:22 — ИА Регнум. Ветераны, награждённые медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», получат единовременные выплаты в размере 50 тыс. рублей. на эти цели будет направлено более 3,9 млрд рублей. Такое распоряжение по указу президента РФ Владимира Путина подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.
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Уточняется, что единовременная выплата предназначена как для блокадников, живущих в России, так и для тех, кто проживает в Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье, Латвии, Литве и Эстонии. На такую поддержку могут рассчитывать свыше 75 тысяч человек.
Как сообщало ИА REGNUM, в середине сентября президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым предложил произвести выплаты блокадникам Ленинграда в размере 50 тыс. рублей в связи с восьмидесятилетней годовщиной открытия Дороги жизни в России.
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14 октября на заседании правительства РФ премьер-министра страны Михаил Мишустин поручил Минтруд РФ провести эти выплаты как можно скорее — к концу ноября.