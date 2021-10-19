Москва, 19 октября, 2021, 11:22 — ИА Регнум. Ветераны, награждённые медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», получат единовременные выплаты в размере 50 тыс. рублей. на эти цели будет направлено более 3,9 млрд рублей. Такое распоряжение по указу президента РФ Владимира Путина подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Правительство Новосибирской области «Блокадников»

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Уточняется, что единовременная выплата предназначена как для блокадников, живущих в России, так и для тех, кто проживает в Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье, Латвии, Литве и Эстонии. На такую поддержку могут рассчитывать свыше 75 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине сентября президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым предложил произвести выплаты блокадникам Ленинграда в размере 50 тыс. рублей в связи с восьмидесятилетней годовщиной открытия Дороги жизни в России.

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14 октября на заседании правительства РФ премьер-министра страны Михаил Мишустин поручил Минтруд РФ провести эти выплаты как можно скорее — к концу ноября.