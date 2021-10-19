Москва, 19 октября, 2021, 11:25 — ИА Регнум. Создатели видео о российской кибердеревне представили ролик об армии будущего. Он доступен на YouTube-канале birchpunk с 18 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM ВДВ

Ролик сделан в виде промо «русского космодесанта» — аналога нынешних ВДВ. На видео военные борются с роботами, а также собирают биологический материал инопланетян.

В финале создатели ролика сделали отсылку к фильму Романа Качанова «ДМБ». «Видишь инопланетянина? И я не вижу. А он есть», — обратился к одному из солдат его командир.

Добавим, что за сутки ролик о киберВДВ посмотрели более 184 тыс. человек. А более 30 тыс. из них поставили видео отметку «нравится».