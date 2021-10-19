Лима, , 11:21 — REGNUM Премьер-министр Перу Мирта Васкес утвердила решение правительства о нормализации дипломатических отношений с Венесуэлой, которое вызвало протесты, особенно со стороны крайне правых политиков в стране. Об этом пишет Prensa Latina.

Перу Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Васкес затронула этот вопрос после того, как её спросили о недавнем заявлении о том, что правительства двух стран договорились о назначении послов от одной страны в другую.

Она пояснила, что решение было принято «по практическим причинам» и в отношении конкретных вопросов, таких как координация добровольной репатриации венесуэльских мигрантов, находящихся в Перу в опасных условиях и желающих вернуться в свою страну, для чего более 50 000 человек зарегистрировались в консульстве Венесуэлы в Лиме.

Это решение, по словам Васкес, также соответствует политике, установленной президентом Педро Кастильо, по поддержанию отношений со всеми странами без дискриминации.

С другой стороны, Васкес отреагировала на юридическую ситуацию назначенного посла Перу в Венесуэле Ричарда Рохаса, который находится под следствием по обвинению в отмывании денег в деле, связанном с генеральным секретарем правящей партии Peru Libre.

Она отметила, что Рохасу не было вынесено никакого приговора, и если будет судебное решение, «оно обязательно будет принято во внимание для оценки».