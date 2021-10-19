Париж, 19 октября, 2021, 11:19 — ИА Регнум. Глава министерства финансов Франции Брюно Ле Мэр накануне сделал сенсационное заявление, которое опубликовало издание Le Figaro. Министр призвал Еврокомиссию увеличить количество атомных электростанций, а саму ядерную энергетику перенести в разряд зелёных источников, так как при работе АЭС не выбрасывает парниковые газы.

Ядерная энергетика

Позиция французского министра было горячо поддержана Болгарией, Венгрией, Польшей, Румынией, Словакией, Словенией, Финляндией, Хорватией и Чехией на уровне правительств. Эти страны приветствуют возврат Евросоюза к адекватности в энергетической области. Тем не менее заявление Ле Мэра является ничем иным, как истеричным популизмом, пишет Институт РУССТРАТ.

Ле Мэр не оспаривает базовые постулаты, на которых строится долгосрочная зелёная стратегия Евросоюза. Невзирая ни на что, Брюссель хочет изжить зависимость Старого Света от импорта энергоносителей. А полная «углеродная нейтральность» должна быть достигнута уже в 2030 году. Европейский зелёный энергопереход подразумевает, что доля возобновляемых источников энергии будет составлять около 80% уже через восемь лет, и эту концепцию нельзя подвергать сомнению. Там забывают, что экологичная «прерывистая генерация», то есть ветропарки и солнечные ЭС, напрямую зависят от силы ветра или количества солнечных дней в году.

Главный недостаток АЭС — невозможность быстро менять объём энергогенерации в зависимости от объёмов потребления энергии, напомнили в Институте РУССТРАТ. Подобную возможность дают только газовые генераторы, но чтобы эту мысль усвоили в Европе, необходима ещё одна долгая холодная зима.