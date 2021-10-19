Москва, 19 октября, 2021, 11:19 — ИА Регнум. В течение ближайших дней в Москве и Московской области ожидается неустойчивая погода. Об этом 19 октября рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

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«Сегодня и завтра мы ещё будем находиться в тыловой части циклона, поэтому погода будет довольно неустойчивой. У нас будет продолжаться адвекция холодного воздуха, возможны осадки. Сегодня максимальная температура — +4…+6 °С, уже северо-западный ветер, плотный», — приводит ее слова RT.

Также синоптик уточнила, что в ночь на среду минимальная температура в Москве составит −1…+1 °С, по области — −3…+2 °С и добавила, что днём 20 октября ожидается переменная облачность и во второй половине дня начнутся небольшие осадки.

«Максимальная температура — +3…+5 °С. Вечером порывы ветра могут достигать 12—15 м/с То есть среда будет самым холодным днём на этой неделе», — добавила Позднякова.

Кроме того, она отметила, что средняя температура воздуха в это время будет ниже климатической нормы на 2—3 °С.

«В ночь на четверг начнётся адвекция тёплого воздуха, в четверг погода облачная… Пятница будет тёплым днём, с положительной температурой в ночные и дневные часы. Минимальная температура в городе будет порядка +7…+9 °С, максимальная температура — +11…+13 °С. Температура окажется выше климатической нормы на 4 °C. Но погода будет довольно ветреная, поэтому мы фактического тепла не ощутим», — также указала синоптик.

При этом она рассказала, что 23 октября в столице России ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь. Температура воздуха +7…+9 °С в Москве и +5…+10 °С в Московской области.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что во вторник, 19 октября, в столице России ожидается облачная погода с небольшими осадками. Температура воздуха в городе составит +4…+6 °С.