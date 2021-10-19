Лондон, 19 октября, 2021, 11:19 — ИА Регнум. Клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) проголосовали за принятие закона, призванного помешать новым владельцам «Ньюкасла» заключать сверхвыгодные спонсорские сделки. Об этом 19 октября сообщает The Guardian.

Pixabay.com Футбол и деньги

За это решение проголосовали 18 клубов АПЛ. Ещё один клуб, «Манчестер Сити», воздержался. А сам «Ньюкасл» проголосовал «против».

Отмечается, что клубы АПЛ опасаются заключения подобных сделок после того, как «Манчестер Сити» был куплен компанией из ОАЭ.

Клубы считают, что такие спонсорские контракты могут дать «Ньюкаслу» преимущество, и хотят принятия превентивных мер для предотвращения этого либо обеспечения выплат справедливой рыночной стоимости.

Издание отмечает, что правило будет действовать в течение месяца и будет применяться ко всем 20 клубам. При этом многие из них хотят, чтобы это правило стало постоянным.

В «Ньюкасле» заявили, что считают подобные изменения в правилах антиконкурентными.

Напомним, в начале октября новым владельцем «Ньюкасл Юнайтед» стал фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии. Против этой покупки выступали 19 клубов АПЛ.