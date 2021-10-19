Москва, 19 октября, 2021, 11:18 — ИА Регнум. Россия и США прорабатывают организацию контактов по климатической тематике на уровне министерств. Об этом вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил 19 октября в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Government.ru Алексей Оверчук

Он подтвердил, что продолжить контакты по климатической повестке предложила американская сторона, а именно — спецпосланник президента США по климату Джон Керри. Оверчук отметил, что представителям России и США действительно нужно общаться на более рабочем уровне.

В настоящее время такие контакты организуются на уровне соответствующих министерств. Продолжение работы по климату продолжится, это очевидно, сказал вице-премьер.

Он добавил, что у США есть набор стереотипов в отношении России, его нужно ломать, и помочь в этом могло бы расширение торговых и экономических связей, а также работа над климатической повесткой.

«И здесь сегодня таким объединяющим началом может быть работа над климатической повесткой и над теми вызовами, которые сегодня для всего мира стоят в связи с очевидными изменениями климата», — заявил Оверчук.

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