Джакарта, 19 октября 2021, 11:16 — REGNUM Министр обороны Индонезии Прабово Субианто подчеркнул, что Индонезии нужна сильная оборонная промышленность, сообщает Kompas.
Понимание важности национальной обороны осознает и президент Индонезии Джоко Видодо.
«Если мы будем сильными, наступит мир и Индонезия станет процветающей страной», — заявил Прабово Субианто.
Министр обороны также обратился к общественности с призывом сохранять единство и целостность.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо отправился с рабочим визитом в провинцию Северный Калимантан.
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