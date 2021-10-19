Джакарта, 19 октября, 2021, 11:16 — ИА Регнум. Министр обороны Индонезии Прабово Субианто подчеркнул, что Индонезии нужна сильная оборонная промышленность, сообщает Kompas.

(сс) Prabowo Subianto Прабово Субианто

Понимание важности национальной обороны осознает и президент Индонезии Джоко Видодо.

«Если мы будем сильными, наступит мир и Индонезия станет процветающей страной», — заявил Прабово Субианто.

Министр обороны также обратился к общественности с призывом сохранять единство и целостность.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо отправился с рабочим визитом в провинцию Северный Калимантан.