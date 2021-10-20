Президент РФ Владимир Путин 19 октября в режиме видеосвязи провёл заседание президиума Государственного совета. Рассматривалась транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 года с прогнозом до 2035 года. Как уточняет сайт Кремля, стратегия подготовлена в соответствии с национальными целями и стратегическими задачами развития РФ и определяет основные направления транспортной политики. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

14:47 19.10.2021 Путин: 18 октября на площадке Госсовета состоялись предметные обсуждения стратегии и механизмов её реализации.

14:49 19.10.2021 Владимир Путин отметил, что обновлённая транспортная стратегия должна строиться вокруг современных запросов человека, открывать дополнительные возможности для развития бизнеса: «Каждый гражданин России, где бы он ни жил, должен быть обеспечен надежным транспортным сообщением».

14:50 19.10.2021 Путин: нужно не только строить, но и достойно содержать уже построенные объекты.

14:51 19.10.2021 Президент РФ отметил, что транспорт и в России, и во всем мире становится более «зелёным», более экологически чистым.

14:53 19.10.2021 Путин: необходимо комплексное развитие всех видов транспорта.

14:53 19.10.2021 Транспортные стандарты в мире постоянно повышаются с точки зрения потребления топлива, эффективности и других параметров. Об этом 19 октября заявил президент России Владимир Путин на заседании Президиума Госсовета. Подробности в материале: Путин обратил внимание на глобальные тенденции в сфере транспорта

14:53 19.10.2021 Глава государства подчеркнул, что перелёты малой авиации должны стать более доступными для граждан.

14:56 19.10.2021 Путин: с принятием стратегии должна незамедлительно начаться практическая работа, как на региональном, так и на федеральном уровне.

15:02 19.10.2021 Конституция России закрепила положение об обеспеченности граждан России надёжным и безопасным транспортным сообщением. Об этом 19 октября заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета. Читайте также: Транспортная доступность должна быть обеспечена всем гражданам РФ — Путин

15:07 19.10.2021 Президент России Владимир Путин на заседании Госсовета. Цитата из трансляции. kremlin.ru

15:11 19.10.2021 В России возникает немало недостроенных объектов транспортной инфраструктуры. Об этом 19 октября заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета. Подробности в материале: Путин обратил внимание на проблему незавершённого строительства

15:21 19.10.2021 Малая авиация необходима для развития транспортных связей между регионами России. Об этом 19 октября заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета. Читайте подробнее: Путин призвал сделать малую авиацию доступной для граждан

15:27 19.10.2021 Правительству России необходимо поддержать инвестпроекты в транспортной отрасли, которые могут не окупиться даже в долгосрочной перспективе, но необходимы для жизни в отдалённых регионах. Об этом 19 октября заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета. Читайте подробнее: Путин призвал не повторять в транспортной отрасли ошибки ЖКХ

15:34 19.10.2021 Российский транспорт будет становиться всё более клиентоцентричным. Об этом 19 октября заявил министр транспорта России Виталий Савельев на заседании президента России Владимира Путина с президиумом Госсовета. Об этом: Внедрение биометрии поможет ускорить контрольные процедуры — Савельев

15:39 19.10.2021 С предложением дать регионам право ввести дифференцированную систему штрафов за нарушение правил дорожного движения выступил губернатор Курской области Роман Старовойт 19 октября на заседании президиума Госсовета, которое проводит президент РФ Владимир Путин. Читайте подробнее: В Курской области предлагают дифференцировать дорожные штрафы по регионам

15:56 19.10.2021 Глава Бурятии Алексей Цыденов на заседании президиума Государственного совета России предложил включить развитие муниципальных дорог в транспортную стратегию. Он возглавляет комиссию Госсовета по направлению «Транспорт». Читайте также: В транспортную стратегию России предложили включить муниципальные дороги

16:03 19.10.2021 Транспортная отрасль получит крупное финансирование на текущую трёхлетку, и важно следить, чтобы это обилие средств не вызвало «перегрев» в отрасли. Об этом 19 октября заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании президента России Владимира Путина с президиумом Госсовета. Читайте подробнее: Силуанов увидел потенциальный источник инфляции в транспортной отрасли

16:09 19.10.2021 В России в среднесрочной перспективе требуется обновление 60% парка автобусов, 6,5 тыс. трамваев, 7 тыс. троллейбусов, а также более 5 тыс. вагонов пригородного железнодорожного сообщения. Об этом заявил на заседании президиума Госсовета РФ глава Бурятии, председатель комиссии Госсовета по направлению «Транспорт» Алексей Цыденов. Читайте подробнее: В России требуется обновление 60% парка автобусов

16:12 19.10.2021 Финансирование транспортной инфраструктуры с помощью бюджетных кредитов создаёт риски для региональных бюджетов. Об этом 19 октября заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании президента России Владимира Путина с президиумом Госсовета. Читайте также: «Как отдадут эти деньги?» — Силуанов об инфраструктуре и кредитах регионам

16:25 19.10.2021 Лишь незначительная доля российских портов загружена в полную мощность. Об этом 19 октября заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета. Читайте подробнее: Путин недоволен загрузкой мощностей российских портов

16:25 19.10.2021 На заседании президиума Госсовета России под председательством президента Владимира Путина предложили продлить действие программы инфраструктурных бюджетных кредитов. Об этом: Путина попросили продлить программу инфраструктурных бюджетных кредитов

16:30 19.10.2021 Уровень управления транспортными объектами в России оставляет желать лучшего. Об этом 19 октября заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета. Читайте подробнее: «Прав Силуанов» — Путин возмутился управлением транспортными объектами

16:59 19.10.2021 Заседание президиума Госсовета. Цитата из трансляции. kremlin.ru.

19:03 19.10.2021 Объёмы финансирования на субсидирование авиационных перевозок будут увеличиваться, и средства на эти цели предусмотрены в бюджете. Как сообщает ИА REGNUM, об этом 19 октября заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, отвечая на вопрос сенатора от Калужской области Анатолия Артамонова. Читайте также: Министр финансов РФ рассказал о мерах поддержки авиаперевозок

19:49 19.10.2021 Самолет в аэропорту. Дарья Антонова © ИА REGNUM

20:36 19.10.2021 На Ямале в рамках новой Стратегии развития транспорта до 2030 года намечено создать новый флот малой авиации. Об этом сообщил 19 октября губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов по итогам заседания президиума Государственного совета под председательством президента России Владимира Путина. «Необходимо упрощать требования к местным перевозчикам и местным аэропортам. Конечно, если подходить ко всем, как к крупным московским авиаузлам, например, Шереметьево, то ресурсов не хватит. К отдалённым аэропортам требования должны быть проще», — считает глава ЯНАО. Читайте также: Новая транспортная стратегия поможет созданию флота малой авиации Ямала

21:54 19.10.2021 Глава Минпромторга Денис Мантуров на заседании президиума Госсовета. Цитата из трансляции. kremlin.ru

22:40 19.10.2021 Общественный транспорт. Дарья Драй © ИА REGNUM