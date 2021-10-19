Москва, 19 октября, 2021, 11:15 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 3,9 млрд рублей на поддержку ветеранов-блокадников. Об этом 19 октября сообщает сайт правительства России.

Снятие блокады Ленинграда

Средства пойдут на выплаты в размере 50 тыс. рублей ветеранам, награждённым медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда». На эту сумму смогут рассчитывать не только граждане России, но и те, кто проживает в Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье, Латвии, Литве и Эстонии.

Решение о выплатах приурочено к 80-летию открытия Дороги жизни, по которой снабжался продовольствием и другими товарами блокадный Ленинград.