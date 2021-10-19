Ла-Пас, 19 октября, 2021, 11:14 — ИА Регнум. Правительство Боливии объявило о выделении чуть более 3,4 миллионов долларов на социальную программу под названием Bono Juancito Pinto (BJP), направленную на образование и малоимущие семьи.

Елена Хованская ИА REGNUM Девочка народа Аймара с альпакой. Остров Солнца, Боливия

«В ближайшие несколько дней мы объявим дату начала выплаты субсидии и расписание», — заявил министр Адриан Келька.

Он подчеркнул, что ресурсы для этого пособия гарантированы поставкой около 500 миллионов боливийских песо, что эквивалентно примерно трём миллионам 455 тысячам долларов.

Выплата осуществляется правительством Боливии с 2006 года и направлена на содействие доступу к начальной школе и постоянному обучению в ней путем перечисления средств при условии зачисления детей в школу и их пребывания в ней.

Квелька подчеркнул, что этот школьный стимул в размере 200 боливийских песо, или 1382 долларов США по текущему обменному курсу, гарантирует зачисление, постоянство и завершение учебного года.

Программа была внедрена Эво Моралесом в первый год его правления, чтобы разорвать круг бедности в семьях без экономических ресурсов.

Хуан Пинто был ребенком в боливийской армии, участвовал в качестве барабанщика в составе Regimiento Colorados в Тихоокеанской войне и считается героем в Боливии.