Георгиевск, Ставропольский край, 19 октября, 2021, 11:12 — ИА Регнум. В Ставропольском крае произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомашин. В результате автоаварии получили травмы шесть человек, в том числе трое детей, сообщили 19 октября в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

76.mchs.gov.ru ДТП

ДТП произошло в Георгиевском городском округе 18 октября около 21:00. Водитель ВАЗ-2110, двигаясь со стороны Незлобной в направлении станицы Георгиевской, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с грузовым автомобилем «Мерседес», после чего ударился по инерции о легковой автомобиль «Рено Логан».

В результате столкновения попали в больницу водитель «ВАЗа», водитель «Рено» и четверо пассажиров иномарки, в том числе трое детей, младшему из которых один год, старшему — 14 лет.

«Младший сидел у матери на руках в нарушение правил перевозки без детского автокресла, что усугубило получение малышом травм», — говорится в сообщении пресс-службе Госавтоинспекции.

В настоящее время причины ДТП устанавливаются.