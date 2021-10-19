Вологда, 19 октября, 2021, 11:12 — ИА Регнум. Следком Вологодской области возбудил уголовное дело по ст. 125 УК РФ («Оставление в опасности») в отношении матери убитой девочки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Следствие полагает, что женщина не уделяла должного внимания своему ребенку.

Следователями возбуждено также уголовное дело по факту халатных действий должностных лиц органов системы профилактики, которые по мнению следствия, не выявили опасное положение малолетней в семье (ч. 2 ст. 293 УК РФ).

В настоящее время следственными органами СУ СК России по Вологодской области продолжается расследование убийства ребенка. В рамках предварительного следствия принимаются исчерпывающие меры по установлению всех обстоятельств и причин произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, тело убитой девятилетней школьницы было найдено накануне, 18 октября, в одной из квартир Вологды. По подозрению в убийстве задержана 40-летняя женщина.