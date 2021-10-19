Москва, 19 октября, 2021, 11:17 — ИА Регнум. Представители гостиничной и туристической отрасли Москвы могут подать заявки на получение премии «Путеводная звезда». Об этом 19 октября сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туризм

К участию в конкурсе допускаются индивидуальные предприниматели, юридические и физические лица, работающие в Москве. Заявки можно будет подать в период с 19 октября по 2 ноября 2021 года. Победителей выберут с помощью онлайн-голосования на портале «Активный гражданин».

«Приглашаем представителей туротрасли и смежных сфер поучаствовать в конкурсе. В этом году будет 18 основных и две дополнительные номинации. В некоторых из них премии вручат впервые. Прием заявок завершится 2 ноября, а лауреаты станут известны в декабре», — сказала Сергунина.