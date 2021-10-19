Каракас, 19 октября, 2021, 11:09 — ИА Регнум. Министр отношений, внутренних дел, юстиции и мира Венесуэлы Ремихио Себальос заверил, что правительство страны соблюдает национальные и международные нормы, регулирующие обращение с лицами, лишенными свободы. Об этом пишет Prensa Latina.

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В ходе специализированного семинара по правам человека, принципам деятельности полиции и гарантиям для задержанных чиновник подчеркнул, что соблюдение этих правил является обязательным.

Он отметил, что соблюдение прав человека является приоритетом для венесуэльского государства, поэтому оно поощряет подобную деятельность в области ухода за лицами, лишенными свободы.

«Мы признаём обязательство правительства уважать и гарантировать права человека, закрепленные в нашей Конституции», — сказал Себальос.

Он также отметил участие всех органов безопасности и правосудия, задействованных в этой деятельности.