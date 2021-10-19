Москва, , 11:08 — REGNUM В третьем заседании московского формата по Афганистану 20 октября примут участие министр иностранных дел России Сергей Лавров и представители десяти стран, включая делегацию «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщили в МИД РФ.

МИД России Santiago Casuriaga

Отмечается, что участники обсудят перспективы развития военно-политической обстановки в Афганистане и формирование инклюзивного правительства.

«Будут также затронуты вопросы консолидации усилий международного сообщества по предотвращению гуманитарного кризиса в этой стране», — сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что США не будут участвовать в переговорах по Афганистану в «московском формате».

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