Пермь, 19 октября, 2021, 11:08 — ИА Регнум. В Перми у пассажиров общественного транспорта списали лишние деньги, Речь идёт о тех гражданах, которые пользовались бескондукторными маршрутами, сообщает городской департамент транспорта.

Дарья Драй ИА REGNUM Валидатор

По итогам первой недели работы в таком режиме выявилась некорректная работа программного обеспечения. С проездных вместо бесплатной пересадки списывается стоимость поездки при прикладывании карты к валидатору в другом транспортном средстве. Сотрудники департамента приносят пассажирам извинения и обещают, что все ошибочно списанные поездки вернут автоматически в течение ближайшего месяца.

Пока по транспортным картам бесплатная электронная пересадка доступна в режиме «электронного кошелька» между маршрутами, принимающими оплату через стационарные валидаторы. Работа по устранению недочёта продолжается.

Напомним, на трёх трамвайных маршрутах и десяти автобусных с 10 октября совершить пересадку без бумажного билета. Деньги не списываются.