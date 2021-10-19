Петергоф, Санкт-Петербург, 19 октября, 2021, 11:14 — ИА Регнум. Государственный музей-заповедник «Петергоф» начал работу по зимнему расписанию, — фонтаны выключены, вход в парки бесплатный, билеты во все открытые музеи можно купить на официальном сайте. Об этом 19 октября сообщили в пресс-службе ГМЗ «Петергоф».

Дарья Драй ИА REGNUM Государственный музей-заповедник «Петергоф»

Теперь парки Петергофа можно бесплатно посетить по следующему расписанию: Нижний парк — с 09:00 до 18:00, парк Александрия — с 09:00 до 20:00, парк Ораниенбаум — с 09:00 до 19:00. Напомним, что вход в парк Ораниенбаум — со стороны Дворцового проспекта, 50 (у музея «Картинный дом»).

«Верхний сад по-прежнему закрыт на реставрацию, можно воспользоваться транзитным проходом вдоль Большого петергофского дворца», — заметили в ГМЗ.

Также изменились часы работы музеев заповедника. Так, Большой петергофский дворец и музей «Особая кладовая» работают ежедневно, кроме понедельника и последнего вторника каждого месяца, с 10:30 до 18:00, вход до 17:00. Музеи «Екатерининский корпус», «Банный корпус», историко-культурный проект «Государевы потехи» открыты по субботам и воскресеньям с 10:30 до 17:00, вход в музеи до 16:00 мск.

Музеи Александрии: дворец «Коттедж», «Фермерский дворец» и «Дворцовая телеграфная станция» открыты по субботам и воскресеньям с 10:30 до 17:00, вход в музеи до 16:00. Музеи Ораниенбаума: Большой Меншиковский дворец и Церковный корпус Большого Меншиковского дворца (зимняя церковь) работают ежедневно, кроме вторника и последней среды каждого месяца, с 10:30 до 18:00, вход в музеи до 16:30 Музей «Картинный дом» открыт по субботам и воскресеньям с 10:30 до 17:00, вход в музей до 16:00. Музей Стрельны: Дворец Петра I в Стрельне открыт по субботам и воскресеньям с 10:30 до 17:00, вход в музей до 16:00 мск.

«Все льготы, действовавшие в летний сезон, сохраняются. Меняется только день бесплатного посещения для многодетных семей, студентов, детей до 18 лет и пенсионеров. Эти категории посетителей посещают музеи бесплатно каждое второе воскресенье месяца. Экскурсии оплачиваются отдельно», — подытожили в пресс-службе ГМЗ.

Напомним, что в Петербурге с 1 ноября вводится запрет на доступ организованных групп детей и подростков в театры, цирки, концертные залы, кинотеатры, музеи и выставки. А с 15 ноября необходимо предъявлять QR-код при посещении выставок.