Москва, 19 октября, 2021, 11:07 — ИА Регнум. Российский лётчик Константин Ярошенко, находящийся в американской тюрьме, пожаловался на отсутствие стоматологической помощи. Об этом рассказала его супруга Виктория.

Pxhere.com Тюрьма

По её словам, у Ярошенко снова сильно болит зуб, но в тюрьме не предлагают лечение, а только удаление зуба. В ближайшее время Виктория намерена узнать, можно ли получить помощь стоматолога за плату.

«Ему предлагают только его удалить, а не лечить, а у него и так зубов мало осталось, ему просто жевать нечем будет», — сказала Виктория Ярошенко РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, Ярошенко не раз жаловался на безосновательные отказы в квалифицированной медпомощи. В тюрьме Данбери в штате Коннектикут он отбывает наказание за подготовку к переброске крупной партии наркотических средств. В 2011 году американский суд приговорил его к 20 годам тюрьмы.

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