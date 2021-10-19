Токио, 19 октября, 2021, 11:03 — ИА Регнум. Российская гимнастка Ангелина Мельникова вышла в финал личного многоборья на чемпионате мира в Китакюсю (Япония). Об этом 19 октября сообщает.

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Мельникова заняла первое место в квалификации, набрав 57,065 балла.

С пятым результатом в финал многоборья вышла ещё одна представительница России Владислава Уразова, у которой 53,065 балла.

На чемпионате мира Мельникова также выступит в четырёх финалах на отдельных снарядах: разновысокие брусья, опорный прыжок, вольные упражнения, бревно.