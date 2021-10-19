Москва, 19 октября, 2021, 11:24 — ИА Регнум. Актриса и телеведущая Лариса Гузеева написала свои мысли после трёх недель, проведённых в больнице. Она опубликовала пост в личном Instagram-аккаунте 18 октября.

Скриншот с YouTube Лариса Гузеева

https://www.instagram.com/p/CVLfWypo23W/

Артистка призналась, что «не была готова» к тому, что «жизнь для всех идёт в обычном режиме», пока она находится в клинике. «Пересмотрела всё, что было до. Буду учиться всему заново — вирус жестокий», — поделилась с подписчиками Гузеева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 сентября 2021 года Лариса Гузеева была госпитализирована в больницу в Коммунарке. Тест на коронавирус артистки дал положительный результат.