Владивосток, 19 октября, 2021, 11:21 — ИА Регнум. Власти Приморья подвели итоги второго конкурса «Приморский старт» — гранты по 2 млн рублей получили 10 инновационных проектов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 октября в пресс-службе краевого правительства.

Правительство Приморья

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Конкурс организован правительством края и центром «Мой бизнес» при поддержке технопарка «Русский». Отмечается, что регион в очередной раз показал, что обладает колоссальным потенциалом в области инноваций.

«Даже те проекты, которые вышли в финал, но не получили гранты, не останутся без внимания регионального правительства. Подумаем, как оказать им содействие в реализации», — сказала председатель правительства Приморья Вера Щербина.

Всего на второй конкурс «Приморский старт» в этом году участники представили 104 проекта, более 30 из которых были отобраны в полуфинал, 15 — в финал.

Как сообщало ИА REGNUM, российские некоммерческие организации (НКО) представили 10 484 проекта на первый конкурс президентских грантов 2022 года. Прием заявок завершился 15 октября. Как сообщили в Фонде президентских грантов, проекты поступили из всех регионов страны. Несмотря на то, что это уже двенадцатый по счету конкурс фонда, 6% НКО представили свои инициативы впервые.