Москва, 19 октября, 2021, 10:59 — ИА Регнум. Свои поздравления руководству и членам Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ в связи с ее 30-летием направил президент России Владимир Путин. Текст поздравительной телеграммы 19 октября обнародован на сайте Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Торгово-промышленная палата по праву считается одним из наиболее крупных и авторитетных бизнес-объединений страны с богатой историей и давними традициями. В числе неоспоримых заслуг ТПП — значимый вклад в укрепление национальной экономики, в создание благоприятных условий для развития современного, эффективного бизнеса и формирования делового климата, в совершенствование профильного законодательства», — отметил в поздравлении российский лидер.

Кроме того, Путин указал, что Торгово-промышленная палата много делает для защиты интересов производителей из России, продвижения их товаров и услуг на глобальные рынки, укрепления взаимодействия с зарубежными коллегами, а также выступает надёжным партнёром государства в решении важных социальных задач.

«Желаю вам успехов, реализации намеченных планов и инициатив», — добавил глава Российского государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что рост валового внутреннего продукта России по итогам 2021 года вряд ли составит более 4,2%.