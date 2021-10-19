Севастополь, , 10:58 — REGNUM Письмо на имя председателя правительства России Михаила Мишустина и министра обороны РФ Сергея Шойгу направлено Союзом архитекторов Севастополя в связи с планами застройки Хрустального мыса. ИА REGNUM полностью публикует текст письма.

Проект культурного кластера на мысе Хрустальном Пресс-служба правительства Севастополя

«С 2019 года на побережье мыса Хрустального ведётся строительство культурного кластера без утверждённой проектной документации, соблюдения требований Градостроительного кодекса РФ и в нарушение Поручения Президента Правительству РФ совместно с Минобороны РФ, в котором данная территория предназначалась для создания городского парка с мемориальным комплексом Защитникам Севастополя 1941−1942гг. (Пр-1772, п. 2в от 07.09.2017 г. ).

Начало интенсивного освоения городской территории между мысом Хрустальным и Карантинной бухтой относится к послевоенному периоду. Здесь были построены здания Морского гидрофизического института (территория 8-й береговой батареи), яхт-клуба ЧФ (9-я береговая батарея), двух заводов Министерства обороны СССР (№24 — завод железобетонных изделий и №54 — механический). В 70-е годы Минобороны выделило часть своей территории под Мемориальный комплекс «Защитникам Севастополя 1941 — 1942 годов». В 1977 году на мысу был сооружён монумент с 60-метровым обелиском «Штык-парус», а в 80-е началось строительство Музея героической обороны Севастополя и скульптурной композиции «Солдат и Матрос». Из-за распада СССР строительство мемориального комплекса не было завершено.

Согласно послевоенным генпланам Севастополя, всё побережье центра города до Карантинной бухты предназначалось для создания единой парковой зоны с отдельными вкраплениями сооружений общественного назначения, следуя сложившимся принципам застройки береговой полосы. Несомненным преимуществом этого подхода являлось то, что непрерывная зелёная зона охватывала Приморский бульвар, расположенный на месте Николаевской береговой батареи, территории 8-й, 9-й и 10-й береговых батарей и 7-го бастиона, объединяя в единое общественное пространство мемориальный комплекс и парковую зону. Однако эта концепция формирования комфортной среды центра города была полностью перечёркнута строительством «культурного кластера». Привлекательность новых для Севастополя выразительных форм зданий оперного театра и музея затуманило, на наш взгляд, понимание неуместности и невыгодности их расположения на указанной территории по многим причинам. Во-первых, при строительстве культурного кластера уничтожены аутентичные объекты, относящиеся к двум героическим оборонам Севастополя, а само здание оперного театра расположилось на линии сухопутной обороны времён Крымской войны, являющейся предметом охраны Исторического поселения города Севастополя (приказ №2 Министерства культуры РФ от 11.01.2016 г. ). По этому приказу охране также подлежат: сложившийся рельеф местности; береговая полоса с существующей конфигурацией бухт (Артиллерийская, Александровская и Мартынова); улицы Карантинная, Катерная, Капитанская. Во-вторых, в представленных концепциях развития данной территории не учтены возможности её градостроительной ёмкости. Проектирование сооружений культурного кластера проводилось на узком локальном участке без взаимосвязи с окружающей средой, без выработки предложений по отношению к прилегающей хаотичной застройке, без решения проблем транспортной и пешеходной доступности. Пропускную способность близлежащих улиц и проездов невозможно расширить без значительного сноса плотной индивидуальной застройки, что затрудняет организацию движения общественного транспорта. В целом формирование культурного кластера на рассматриваемой территории повлечёт за собой огромные капиталовложения и потребует реконструкции транспортной структуры не только центрального района, но и всего города. В-третьих, масштаб запланированных сооружений диссонирует с природным ландшафтом и противоречит сложившейся градостроительной традиции Севастополя, выраженной в ярусном расположении застройки с учётом рельефа и её раскрытия в сторону моря. Весь массив строящихся сооружений перекрывает вид с проектируемой набережной и моря на Владимирский собор-усыпальницу адмиралов, а из центра города — вид на море как самый ценный объект ландшафта, нарушая сложившуюся объёмно-пространственную композицию исторического поселения. Габариты и размещение зданий театра, художественного музея, хореографического училища с общежитием (объекта ограниченного пользования с охранным ограждением), строительство многоэтажных жилых домов для персонала культурного кластера, установка памятника «примирению» с каменными покрытиями площадей и склонов — всё это привело к невозможности создания непрерывной парковой зоны. При этом объекты культурного кластера главенствуют над такими знаковыми местами событий мирового значения, как крещение Руси (Херсонес) и Победа советского народа в Великой Отечественной войне (Мемориал), что извращает героическую историю всей страны, уничтожает исторический облик Севастополя, Города Русской Славы, и вызывает неприятие и возмущение общественности города. Особенно болезненно воспринимается пренебрежение мнением ветеранских сообществ города. Такого разрушительного удара Севастополь, дважды возрождавшийся из пепла, не получал со времён Великой Отечественной войны. В то же время размещение яркого и выразительного комплекса культурного кластера в срединной части Гераклейского полуострова на высоких отметках вдали от морского побережья могло бы украсить и обогатить город новой эстетикой деконструктивизма, создав притягательное общественное пространство с удобной транспортной доступностью для жителей всех районов Севастополя и близлежащих поселений. Считаем необходимым приостановить строительство культурного кластера на мысе Хрустальном, исправить ситуацию, которая грозит потерей историко-культурного облика центральной части города-героя Севастополя. Просим также обеспечить исполнение поручения Президента РФ Пр. 1772 п.2в от 07.09.2017 по созданию на мысе Хрустальном городского парка с мемориальным комплексом Защитникам Севастополя 1941−1942гг.».

Обращение председателя Союза архитекторов Севастополя Сергея Комарова подписали также представители ветеранских организаций, представители ОНФ и Общественной палаты Севастополя — всего 22 подписи.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин ещё в 2017 году поручил реализовать в Севастополе проект по созданию городского парка с мемориальным комплексом «Защитникам Севастополя 1941−1942 годов». До настоящего времени поручение не исполнено, при этом в 2019 году стало известно о планах строительства на мысе Хрустальный культурного кластера. Проект, разработанный австрийским архитектурным бюро и представленный недавно на заседании архитектурно-художественного совета Севастополя, вызвал резкую критику со стороны ветеранских и общественных организаций как несоответствующий целям исполнения поручения президента.

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