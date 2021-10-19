Севастополь, 19 октября 2021, 10:58 — REGNUM Письмо на имя председателя правительства России Михаила Мишустина и министра обороны РФ Сергея Шойгу направлено Союзом архитекторов Севастополя в связи с планами застройки Хрустального мыса. ИА REGNUM полностью публикует текст письма.
«С 2019 года на побережье мыса Хрустального ведётся строительство культурного кластера без утверждённой проектной документации, соблюдения требований Градостроительного кодекса РФ и в нарушение Поручения Президента Правительству РФ совместно с Минобороны РФ, в котором данная территория предназначалась для создания городского парка с мемориальным комплексом Защитникам Севастополя 1941−1942гг. (Пр-1772, п. 2в
Начало интенсивного освоения городской территории между мысом Хрустальным и Карантинной бухтой относится к послевоенному периоду. Здесь были построены здания Морского гидрофизического института (территория 8-й береговой батареи), яхт-клуба ЧФ (9-я береговая батарея), двух заводов Министерства обороны СССР (№24 — завод железобетонных изделий и №54 — механический). В 70-е годы Минобороны выделило часть своей территории под Мемориальный комплекс «Защитникам Севастополя 1941 — 1942 годов». В 1977 году на мысу был сооружён монумент с 60-метровым обелиском «Штык-парус», а в 80-е началось строительство Музея героической обороны Севастополя и скульптурной композиции «Солдат и Матрос». Из-за распада СССР строительство мемориального комплекса не было завершено.
Согласно послевоенным генпланам Севастополя, всё побережье центра города до Карантинной бухты предназначалось для создания единой парковой зоны с отдельными вкраплениями сооружений общественного назначения, следуя сложившимся принципам застройки береговой полосы. Несомненным преимуществом этого подхода являлось то, что непрерывная зелёная зона охватывала Приморский бульвар, расположенный на месте Николаевской береговой батареи, территории 8-й, 9-й и 10-й береговых батарей и 7-го бастиона, объединяя в единое общественное пространство мемориальный комплекс и парковую зону. Однако эта концепция формирования комфортной среды центра города была полностью перечёркнута строительством «культурного кластера». Привлекательность новых для Севастополя выразительных форм зданий оперного театра и музея затуманило, на наш взгляд, понимание неуместности и невыгодности их расположения на указанной территории по многим причинам. Во-первых, при строительстве культурного кластера уничтожены аутентичные объекты, относящиеся к двум героическим оборонам Севастополя, а само здание оперного театра расположилось на линии сухопутной обороны времён Крымской войны, являющейся предметом охраны Исторического поселения города Севастополя (приказ №2 Министерства культуры РФ
Обращение председателя Союза архитекторов Севастополя Сергея Комарова подписали также представители ветеранских организаций, представители ОНФ и Общественной палаты Севастополя — всего 22 подписи.
Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин ещё в 2017 году поручил реализовать в Севастополе проект по созданию городского парка с мемориальным комплексом «Защитникам Севастополя 1941−1942 годов». До настоящего времени поручение не исполнено, при этом в 2019 году стало известно о планах строительства на мысе Хрустальный культурного кластера. Проект, разработанный австрийским архитектурным бюро и представленный недавно на заседании архитектурно-художественного совета Севастополя, вызвал резкую критику со стороны ветеранских и общественных организаций как несоответствующий целям исполнения поручения президента.
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