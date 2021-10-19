Дудинка, Красноярский край, 19 октября, 2021, 10:58 — ИА Регнум. На полуострове Таймыр вынужденно приземлился вертолет Ми-8. Об этом 19 октября сообщил представитель экстренных служб.

Www.aviationnews.ru Ми–8АМТШ–ВА

«Вертолет летел из Дудинки. Вынужденная посадка прошла благополучно, пострадавших нет», — приводит его слова РИА Новости.

Кроме того, указывается, что в МЧС России подтвердили вынужденную посадку указанной винтокрылой машины и также уточнили, что в результате этого никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября в ГУ МЧС по Воронежской области опровергли информацию о падении вертолёта в районе Нововоронежской АЭС.