Белгород, 19 октября, 2021, 11:05 — ИА Регнум. В поликлинике №6 Белгорода приостанавливается приём амбулаторных пациентов, сообщает 19 октября корреспондент ИА REGNUM.

Регистратура карты

В регистратуре медучреждения посетителям говорят, что записаться к специалистам уже не возможно — запись недоступна. В штатном режиме поликлиника проработает до конца недели, а затем её переведут в разряд ковид-госпиталя.

Как сообщало ИА REGNUM, именно в поликлинике №6 с 1 октября 2021 года начал работу пилотный проект отделения неотложной помощи, которое занимается экстренными пациентами.