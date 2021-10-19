Порт-о-Пренс, 19 октября, 2021, 10:56 — ИА Регнум. Ассоциация владельцев и водителей автомобилей Гаити призвала к продолжению всеобщей забастовки после успешного дня в столице, где город был парализован, в знак протеста против отсутствия безопасности. Об этом сообщает Prensa Latina.

Marcello Casal Jr/ABr Гаити

Президент организации Меху Чангё призвал предприятия, школы, водителей и другие профсоюзы держать свои двери закрытыми и раскритиковал правительство, которое, по его словам, ведёт агрессивную кампанию против требований населения.

«Мы говорим им, что не деньги заставляют водителей и граждан оставаться дома, а убеждения», — сказал Чангё.

В Порт-о-Пренсе и других городах страны накануне на фоне ухудшения ситуации с безопасностью и волны насилия, охватившей в основном столицу и ее окрестности, прошла всеобщая забастовка.