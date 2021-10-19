Выборг, Ленинградская область, 19 октября, 2021, 11:02 — ИА Регнум. Два временных светофора установлены на федеральной трассе А-181 «Скандинавия» в Выборгском районе Ленинградской области. Об этом 19 октября сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Пресс-служба Упрдор «Северо-Запад» Трасса А-181 «Скандинавия».

Дело в том, что на 127-м километре дороги «Скандинавия» с 19 октября изменится схема организации дорожного движения. В период реконструкции развязки пересечение транспортных потоков будет регулироваться с помощью светофоров.

«Подрядная организация приступает к строительству временного объезда и последующему демонтажу путепровода в составе региональной дороги 41К-181 Огоньки — Стрельцово — Толоконниково над федеральной трассой А-181», — пояснили в пресс-службе.

Демонтаж путепровода выполняется в рамках реконструкции участка трассы «Скандинавия» от Гаврилово до обхода Выборга (122 — 134 км). В целом проект предполагает реконструкцию и строительство двух развязок на пересечении с региональными дорогами 41К-095 Подъезд к Смирново, 41К-181 Огоньки — Стрельцово — Толоконниково, моста через реку Перовка, возведение четырех надземных пешеходных переходов и устройство площадки отдыха для кратковременной остановки автомобилей.

С 19 октября, на период реконструкции данной развязки, пересечение транспортных потоков будет организовано в одном уровне.

«Ввод объекта в эксплуатацию намечен на октябрь 2024 года», — подытожили в Упрдоре «Северо-Запад».