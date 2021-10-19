Сеул, 19 октября, 2021, 10:56 — ИА Регнум. В Южной Корее у 29 иностранцев аннулировали результаты экзамена на знание корейского языка (TOPIK). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Национального института международного образования.

Obraz.volgograd.ru На экзамене

Согласно опубликованным данным, 17 октября в одной из школ в Сеуле 29 иностранцев не подчинились требованию экзаменаторов сдать свои телефоны или другие мобильные устройства либо были уличены в использовании запрещенных электронных устройств во время сдачи экзамена на знание корейского языка (TOPIK).

Известно, что результаты экзамена были аннулированы у тринадцати граждан Китая, девяти граждан Вьетнама, двух граждан Японии и двух граждан Казахстана.

Кроме того, аннулированию также подлежат результаты двух гражданок Южной Кореи, уличенных в нарушении правил при сдаче экзамена.