Канберра, 19 октября, 2021, 10:58 — ИА Регнум. Компания Nissan представила рестайлинговый кроссовер X-Trail 2022 модельного года на австралийском авторынке. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Nissan Australia Обновленный Nissan X-Trail

Стоит отметить, что в Австралии был представлен обновленный X-Trail прошлого поколения. А новое поколение модели дебютировало в Соединенных Штатах более года назад.

Новинка получит новую версию ST +, которая разместиться между комплектациями ST и ST-L. Новая модификация была создана на базе версии ST. В отличие от последней модель в версии ST + оснащается системой кругового обзора с обнаружением движущихся объектов, датчиками парковки, задними датчики парковки и спутниковой навигацией.

В список оснащения новинки входит семидюймовый сенсорный экран мультимедийной системы с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, а также новые колесные диски на 18 дюймов и цифровое радио.

Моторная линейка модели состоит из бензинового двигателя на 2,0 л с отдачей 142 л. с., а также 2,5-литрового агрегата мощностью 169 л. с.

Ранее Nissan представил в Японии новую версию компактвэна Note, получившую название Autech Crossover.

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