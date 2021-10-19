Якутск, 19 октября, 2021, 11:15 — ИА Регнум. Жительница Якутии родила недоношенного ребёнка потому, что заболела коронавирусом. Женщина сожалеет, что не поставила прививку от COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 октября в пресс-службе правительства республики.

Новорожденный

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Ребёнок, которого вынашивала якутянка, перестал развиваться на 31 неделе беременности — с тех пор, как она заболела COVID-19.

«Получается, что, как я заболела коронавирусом, развитие ребенка остановилось. Меня направили на кесарево сечение в перинатальный центр — там я родила ребенка весом 1,680 кг», — рассказала Мария Борисова. Она сожалеет, что не поставила прививку от COVID-19.

По словам заместителя правительства республики Ольги Балабкиной, эпидемиологическая ситуация в Якутии остаётся крайне напряжённой.

Как сообщало ИА REGNUM, количество якутян с COVID-19 в тяжёлом состоянии — 186, в том числе подключены к аппаратам ИВЛ — 46 человек.