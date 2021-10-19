Тбилиси, , 10:54 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в заключении в Рустави, «бодр» и пребывает в «отличной форме». Об этом 19 октября сообщил журналистам навестивший экс-президента его соратник, член партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Коба Накопия.

Михаил Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Я сказал, что очень завидую ему, он немного похудел, потому. Он очень силен и находится в хорошей политической форме», — сказал Накопия.

Он добавил, что Саакашвили призвал всех своих сторонников бороться до конца на втором туре выборов в органы самоуправления. Также экс-президент заявил, что необходимо постоянно проводить акции протеста.

Напомним, первый тур выборов в Грузии прошёл 2 октября, второй тур пройдёт 30 октября. Во время первого тура правящая партия «Грузинская мечта» получила больше всего мест в горсобраниях, но почти везде не набрала больше половины мест. На втором туре будут избирать мэров в пяти городах и 15 муниципалитетах.

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