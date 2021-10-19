Красноярск, 19 октября, 2021, 10:53 — ИА Регнум. В Красноярске следователи начали проверку по факту нападения стаи собак на восьмилетнюю девочку. Информация об этом ранее появилась в массмедиа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

State Farm Собака

По данным журналистов, нападение произошло на территории школы №50. Очевидцы сообщают, что собаки едва не растерзали ребёнка, однако ей на помощь подоспели соседи. В результате девочка была госпитализирована в больницу в тяжёлом состоянии с рваными ранами.

В рамках проверки следователи намерены дать правовую оценку действиям местных властей, а также уполномоченных органов по обращению с животными.

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