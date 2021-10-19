Санкт-Петербург, 19 октября, 2021, 10:53 — ИА Регнум. Министр экономики Финляндии Мика Линтиля откроет форум финского бизнеса в России Finnish Business 2 декабря в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в Финско-российской торговой палате.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Финляндия

«Линтиля откроет десятое юбилейное мероприятие Finnish Business в Санкт-Петербурге 2 декабря», — сообщили РИА Новости в торговой палате.

Отмечается, что с основными докладчиками выступят мэр города Лахти Пекка Тимонен и главный тренер сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо.

Главными темами форума станут цифровизация, строительство, устойчивое развитие и здравоохранение.

Как сообщало ИА REGNUM, Finnish Business проводится в Петербурге с 2011 года Финско-Российской торговой палатой. Форум состоит из семинаров высокого уровня и нетворкинга Meet & Greet. Ежегодно бизнес мероприятие посещает более 400 топ-менеджеров из Финляндии и России.