Владивосток, 19 октября, 2021, 11:05 — ИА Регнум. В селе Красный Яр Пожарского района Приморья в последние дни октября пройдёт фестиваль «Ва:кчай ни» коренных малочисленных народов края и Амурской области, а также всех активных жителей Дальнего Востока, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

Цитата из к/ф «Злой дух Ямбуя». Реж. Борис Бунеев. 1977. СССР Представители коренного народа

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Праздник посвящен открытию охотничьего сезона, его совместят с выездным заседанием совета по делам коренных и малочисленных народов Приморья.

Планируется проведение краевой спартакиады по национальным видам спорта, подведение итогов конкурса-фестиваля культуры и фольклора, а также ярмарка, концерт и дегустация блюд традиционной удэгейской кухни.

Отмечается, что фестиваль завершит большую программы «Приморье — территория единства народов», которую реализует Клуб охотников и рыболовов коренных малочисленных народов региона.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Хабаровского края 9 августа поздравили жителей с Международным днём коренных народов мира — почти 23 тыс. представителей коренных малочисленных народов живут в регионе.