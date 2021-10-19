Мадрид, 19 октября, 2021, 10:51 — ИА Регнум. Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал к укреплению международных связей между левыми силами. Соответствующее заявление он сделал на 40-м съезде Испанской социалистической рабочей партии (PSOE), который завершился накануне, сообщает Brasil 247.

LSE Library Лула да Силва

В своём выступлении на мероприятии в формате видеообращения Лула отметил, что именно PSOE «внесла наибольший вклад в появление сегодняшней Испании: необычной, демократической и развитой, которая удивила Европу и весь мир после десятилетий диктатуры».

Бывший бразильский лидер напомнил, что в период с 1939 года по 1975 год в Испании господствовал франкизм, который продолжает угрожать стране и сегодня. По этой причине Лула заявил о необходимости борьбы с крайне правыми, которые эксплуатируют ненависть и распространяют ложь в социальных сетях по всему миру.

«Реакционные лидеры ежедневно угрожают демократии, пытаются любой ценой криминализировать политику, уничтожить права трудящихся, атаковать окружающую среду, увеличить неравенство, породить безработицу и голод», — сказал Лула.

При этом он приветствовал тот факт, что в последнее время прогрессивные партии добились положительных результатов в Европе, например, в Германии, скандинавских странах и на муниципальных выборах в Италии.

«Я уверен, что Бразилия станет сильнее после выборов 2022 года. Готовы снова удивить мир нашей политикой социальной интеграции и борьбой за мир между народами», — отметил он.

Лула считает, что «сейчас, как никогда, необходимо возродить политику и защитить демократию от тех, кто ностальгирует по фашизму».

Он предупредил, что «пришло время ответить на вызовы нашего времени», такие как пандемия, вынужденная миграция, голод, затрагивающий сотни миллионов людей во всем мире и нехватка рабочих мест.

«Я надеюсь, что мы обновим узы международной солидарности в это время, когда мир нуждается в солидарности, братстве и большом мире», — заключил Лула.

Он также поблагодарил PSOE и профсоюзное движение Испании за их солидарность с бразильцами, поскольку «в ней никогда не было недостатка, особенно в нынешний момент серийных неудач».